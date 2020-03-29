Çin ikinci dalga uyarısı yaptı

Çin, Koronavirüs salgınında ikinci bir dalga olabileceği uyarısı yaptı. Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'e ülke dışından gelenler arasında toplam 693 vaka tespit edildiğini, bunun da ikinci bir Koronavirüs dalgasına yol açabileceğini söyledi.

Çin'de geçen yedi gün içinde ülke dışından gelenlerde 313 vaka, ülke içinden ise sadece altı vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 bin 400'den fazla kişi hastalığa yakalandı, 3 bin 300 kişi de yaşamını yitirdi.