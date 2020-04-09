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Çin'in Wuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:33
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Çin'in Wuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinden, 76 gündür süren karantina uygulamasının 7 Nisan'da kaldırılmasıyla binlerce kişi ayrıldı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu Wuhan'da, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 55 bin kişinin ayrıldığı kenti Tianhe Havaalanı'ndan bazı uçuşların başlamasıyla 10 bin kişinin daha bugün terk etmesi bekleniyor.

Wuhan'dan Şanghay, Pekin ve Şıncın kentlerine ticari uçuşlar da yapılmaya başlandı.

Çin'de salgının başından bu yana COVID-19 vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı. 77 bin 370 hasta da iyileşti.

Salgının ortaya çıktığı Wuhan'da 11 haftadır uygulanan karantina 7 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki COVID-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsWuhanÇinKovid-19
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