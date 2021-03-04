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Çin’de 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu

Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dalian kenti sahiline vuran nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası paniğe neden oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 21:48
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Çin’de 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu

Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dalian kenti sahiline vuran nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası paniğe neden oldu.

Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dailan kenti sahiline 18 metrelik ölü ispermeçet balinası vurdu. Çin Deniz Yaşamı Kurtarma biriminde görevli uzmanların araştırmaları sonucu erkek balinanın, 40 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, balinanın vücudunda gözle görülür bir yaraya rastlanmadığını ölüm nedeninin araştırılması için cesedin bir biyoteknoloji kuruluşa nakledileceğini açıkladı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, dev balinanın plastikleştirilmiş örneğinin deniz bilimleri araştırmalarında kullanılmak üzere Dalian Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

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