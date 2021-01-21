Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Flaş Haber
10'u yerel 12 pozitif vaka
Kapat

Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafikte polise yakalandı

Çin’de 76 yaşındaki lunapark çalışanı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan oyuncak scooter ile evine dönerken polis kontrolüne takıldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:55
269 Okunma
Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafikte polise yakalandı

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde meydana geldi. Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooterla evine dönerken polis kontrolüne takıldı. Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"BENİ ALMAYA GELMEDİLER,  BEN DE SCOOTER'A BİNDİM"

Yaşlı kadın, polise " Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yaşlı kadının ejderha şeklinde üretilmiş oyuncak scooterla seyahat ettiği görüldü. Görüntüler, binlerce beğeni aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB liderleri aşı gündemiyle toplandı
AB liderleri aşı gündemiyle toplandı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim