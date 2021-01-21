Çin’de 76 yaşındaki kadın scooter ile trafikte polise yakalandı

Olay, Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinde meydana geldi. Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooterla evine dönerken polis kontrolüne takıldı. Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"BENİ ALMAYA GELMEDİLER, BEN DE SCOOTER'A BİNDİM"

Yaşlı kadın, polise " Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yaşlı kadının ejderha şeklinde üretilmiş oyuncak scooterla seyahat ettiği görüldü. Görüntüler, binlerce beğeni aldı.