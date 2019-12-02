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Çin’de cep telefonu kullanıcıları yüz taramasından geçecek

Çin’de yürürlüğe giren yeni düzenleme ile cep telefonu kullanıcıları artık yüz taramasından geçecek.

02 Aralık 2019 Pazartesi 10:22
Çin’de cep telefonu kullanıcıları yüz taramasından geçecek

Çin’de, cep telefonuyla görüşme hizmeti veren şirketler artık kullanıcılarını yüz taramasından geçirmek ve bilgileri depolamak zorunda. Buna ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Söz konusu uygulama, Çin’in, siber güvenlikle ilgili kontrolleri sıkılaştırmasının ardından başlatıldı.

Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, geçen eylül ayında ülkedeki internet kullanıcılarının haklarının korunması için kayıtların gerçek isimler ile yapılması zorunluluğu getirmişti.

Ayrıca telekom operatörlerinin, yapay zeka dahil tüm teknik imkanları kullanarak yeni telefon alanların kimliklerini doğrulamaları gerektiği istenmişti.

Hükümet bu uygulamanın internet kullanıcılarının haklarını korumaya yönelik olduğunu savunurken, Çin’deki bazı sosyal medya kullanıcıları buna karşı çıkıyor.

Karşı çıkanlar, uygulamayla biyometrik verilerin sızdırılabileceği veya satılabileceği, dolayısıyla özel hayatın gizliliğinin riske gireceği endişesini taşıyor.

Ülkede yüz taramasından geçmeyi reddedenler tarafından açılan davalar da bulunuyor.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
ÇinCep Telefonu
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