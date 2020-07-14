Çin’de sel felaketi

Asya’nın en uzun nehri, dünyanın Nil ve Amazon’dan sonra 3’üncü en uzun nehri olan Yangtze Nehri’nde sular yükselerek sele neden oldu. Yangtze Nehri ve çevresinde son 50 yılın en şiddetli yağışlarının neden olduğu sel binlerce kişiyi evinden etti, maddi zararın ise yüzlerce milyon dolar olduğu ifade edildi.

ORDU SEL BÖLGESİNDE

Yangtze Nehri’nin geçtiği Hubey eyaleti, selden en çok etkilenen bölgelerden oldu. Koronavirüsün merkezi Vuhan’ında bulunduğu bölgeye ordu yardım ve kurtarma çalışmaları için ordu sevk edildi.

SELE BARAJLAR NEDEN OLDU

Sel suları birçok kentte evlerin çatısına kadar yükselirken, uzmanlar son yıllarda yapılan barajların nehir ve göllerin arasındaki bağlantıyı kestiğini ve selleri daha da kötü hale getirdiğini açıkladı. Öte yandan sel felaketinde en yüksek ikinci seviye alarma geçildi. ​