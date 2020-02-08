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Çin’de son 24 saatte 86 can kaybı

08 Şubat 2020 Cumartesi 10:15
Çin’de son 24 saatte 86 can kaybı
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs vakaları artmaya devam ediyor.

Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 722’ye, virüsün bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı.

Virüs ile ilgili dünya genelinde bilim insanları çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

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ÇinCorona VirüsCan KaybıHaberGündemKıbrıs
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