Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Çin’de “yemek” için tutulan 700 kedi kurtarıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de kedi ve köpek eti satışını yasaklanmasının ardından, yapılan denetim sonucu 700 kedinin tüketilmek üzere canlı olarak kafesler içinde yakalandığı bildirildi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:34
1228 Okunma
Çin’de “yemek” için tutulan 700 kedi kurtarıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Shanxi eyaletinde yer alan Linfen şehrinde, yaklaşık 700 kedinin restoranlara tüketilmek üzere satılacağı anda yakanlandığı öğrenildi. Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine “yemek olarak servis edilmeye hazır” halde tutulduğunu belirtti.

"YASAK SONRASI KAÇAK SATIŞ ARTTI"

Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti. Denetimler sırasında yakalanan 700 kedinin sokağa sarıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in, Şenzen şehrinde kenti 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışını yasaklandığı ilk kent olmuştu.

HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR

Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor. Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dogrucu 2020-06-13 16:46:57

Kedi kopeklerin tuketim icin satisinin yasaklanmasinin Corona ile hicbir alakasi yok. Cornavirusler yarasa pangolin vs gibi VAHSI hayvanlardan insanlara bulasan viruslerdir. Bu yuzden VAHSI HAYVAN pazarlari (wet markets) yasaklanmistir., Kedi ve Kopekler ise bir PET olduklari icin insan tuketiminde kullanilmamalari gerektigi gerekcesiyle yasaklanmislardir. Bu iki haberi birbirine karistirmissiniz galiba. Hastaliklarin cogunun hayvanlardan gecmesi dogru ama BIZIM YEDIGIMIZ hayvanlar da buna dahil. Yani ille de kedi kopekten gececek anlaminda , veya kedi kpopek eti tehlikleidir de digerleri degildir anlaminda birsey yok. Boyle dusunmek yanlistir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
ABD'de mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de mutasyon araştırması: Virüsün bulaşıcılığı artmış olabilir
Lübnan’daki gösterilerde 85 kişi yaralandı
Lübnan’daki gösterilerde 85 kişi yaralandı
ABD'de son 24 saatte 784 ölüm
ABD'de son 24 saatte 784 ölüm
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim