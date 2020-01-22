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Çin’deki virüs salgını ABD’ye ulaştı

Çin’de ortaya çıkan gizemli virüsten ölenlerin sayısı artıyor. Ölü sayısı 6’ya yükselirken virüsün 291 kişide görüldüğü açıklandı. Ölümcül virüse Amerika Birleşik Devletleri’nde de rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü de salgın uyarısında bulundu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:51
Çin’deki virüs salgını ABD’ye ulaştı

Çin’de ortaya çıkan virüs, can almaya devam ediyor. 6’ıncı hasta da hayatını kaybetti.

Çin’in Vuhan kentinde bir balık pazarından çıktığı düşünülen virüs, Şanghay ve Pekin’de de görüldü. Çin’de virüsün bulaştığı kişi sayısı 291’e yükselirken bazı hastaların durumunun ağır olduğu açıklandı. Virüs, Çin dışında Güney Kore, Japonya ve Tayland’da da tespit edildi.

Ölümcül virüs Amerika Birleşik Devletleri’ne de ulaştı. Washington’da bir kişinin Vuhan’da görülen virüsün aynısını taşıdığı tespit edildi. Virüs bulaşan kişinin durumunun ağır olduğu belirtidi.

Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı. Virüsün Çin’in diğer bölgelerine, hatta diğer ülkelere yayılma riski olduğu kaydedildi.

Birçok ülkede virüse karşı önlem alındı.

ABD, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkeler virüse karşı önlem aldı. Havaalanlarında termal kameralar devreye sokuldu. Özellikle virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden gelen yolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Virüsün insandan insana yayılabileceğinin teyit edilmesi ise maske satışlarında patlamaya yol açtı. Çin’de maskelerin 10 katı fiyata satıldığı belirtiliyor.

Virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve temizliğe dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003’te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü de belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland’da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
ÇinVirüs SalgınıABD
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