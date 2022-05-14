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Çin’den kısmi seyahat yasağı kararı

Tüm dünya pandemide açılma sürecine girerken tepkilere rağmen “Sıfır Covid” politikasından vazgeçmeyen Çin’de katı önlemler geri dönüyor.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:38
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Çin’den kısmi seyahat yasağı kararı

Çin'de artan Covid-19 vaka sayısı nedeniyle katı önlemler hayata geçirilirken Ulusal Göç İdaresi, ülke dışına seyahatlerin kısıtlandığını açıkladı.

Vatandaşların “çok gerekli olmayan” durumlarda yurt dışına çıkmalarının yasaklandığı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin seyahat belgelerinin ve pasaportlarının sıkı bir şekilde inceleneceği bildirildi. Yurt dışı seyahatlerine yalnızca iş seyahati, bilimsel araştırma ve sağlık sorunları gibi durumlarda izin verileceği belirtildi.

Çin hükümetinin pandeminin başından bu yana uyguladığı “Sıfır Covid” politikası, ülkede zaman zaman tepkilere yol açıyor. Çin'in finans merkezi Şanghay'da haftalardır süren katı karantina uygulaması, evlerinde mahsur kaşan milyonlarca Çinliyi isyan ettirmişti.

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