Çin’in Mars misyonu için geri sayım başladı

Çin’in Tianwen-1 Mars keşif aracı kızıl gezegen çevresindeki yörünge hamlesini gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi yörünge hamlesi için araçtaki 3000 N motorunun ateşlendiğini duyurdu.

Tianwen aracının son hamlesinin ardından Çin, Mars yüzeyine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

2020’de Çin’in Uzun Yürüyüş 5 roketi ile fırlatılan aracın Mayıs ya da Haziran ayında Mars’a inmesi bekleniyor.

Tianwen-1 aracı 10 Şubat'ta kızıl gezegenin yörüngesi girmişti. Araç 7 aylık süre içinde 475 milyon kilometre kaydetti.

Mars yüzeyine bir adım daha yaklaşan Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük amfibi uçağı için de kolları sıvadı.

AG600 büyük amfi uçağının burun kısmında yapılan düzenlemeler neticesinde yük kapasitesi yüzde 10 daha artırıldı.

İlk AG600 uçağı geçen yılın sonunda denizden ilk deneme uçuşlarını başarıyla tamamlamıştı.

Çinli mühendisler yıl içinde de uçağın su damlatma sistemi üzerinde çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.