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Cinsel tacizden suçlu bulunan en üst düzey Katolik Kilisesi yetkilisinin temyiz başvurusu reddedildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell'in temyiz başvurusunu reddetti. Pell bugüne dek Katolik Kilisesi'nin bu suçtan hüküm giyen en üst düzey yetkilisiydi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31
Cinsel tacizden suçlu bulunan en üst düzey Katolik Kilisesi yetkilisinin temyiz başvurusu reddedildi

Yüksek Mahkeme aylar süren temyiz davasında kararını 1’e karşı 2 oyla aldı. Mahkeme’nin kararını açıkladığı duruşmada, Kardinal George Pell de hazır bulundu.

78 yaşındaki George Pell, aralık ayında, 1990’lı yıllarda Melbourne Başpiskoposu olduğu sırada kilise korosunda şarkı söyleyen 13 yaşında iki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuş ve mart ayında 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçmişte bir dönem Vatikan’ın eski 3 numaralı ismi ve hazinedarı olan Pell ise hakkında alınan kararın adil olmadığını ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik yeterli kanıt olmadığını savunmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; George Pell, en azından Ekim 2022’ye kadar cezaevinde kalacak.

Pell’in, Avustralya Yüksek Mahkemesi’ne başvurup başvurmayacağı ise henüz bilinmiyor.

PAPA ZİRVE DÜZENLEMİŞTİ

1970’li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan, merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980’li yıllarda ABD ve Kanada’daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine gelmişti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, şubat ayında Vatikan’da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla dört günlük olağanüstü bir zirve düzenlemişti.

Bu zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı, “çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine” benzetmişti.

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