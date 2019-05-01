"Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu söyleyen Celine Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti. Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını vurguladı