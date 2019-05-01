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"Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu söyleyen Celine Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti. Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını vurguladı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09
"Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!
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  • Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu dile getiren Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti

  • "Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

    Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu, hakaretlerin neredeyse fiziksel şiddete kadar dayandığını kaydetti.

  • "Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

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    İnsanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çeken Celine Centino, daha güzel görünebilmek için defalarca ameliyat olduğunu söyledi.

  • "Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

    Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını söyledi

  • "Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

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Ayse 2019-05-01 12:30:57

Gene çirkin.

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