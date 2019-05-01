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Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu dile getiren Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti
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Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu, hakaretlerin neredeyse fiziksel şiddete kadar dayandığını kaydetti.
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Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını söyledi
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"Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!
Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu söyleyen Celine Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti. Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını vurguladı
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09
Gene çirkin.