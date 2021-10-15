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Çocukları öldürüp kanlarını emen ''kana susamış vampir' firar etti

Kenya'da 10 çocuğu öldüren ve en az ikisinin kanını içen 'vampir' Masten Milimo Wanjala, hapishaneden firar etti. İhbarlar doğrultusunda Temmuz ayında tutuklanan Wanjala'nın suçunu itiraf ettikten sonra yaptıkları için pişman olmadığı ortaya çıkmıştı.

15 Ekim 2021 Cuma 11:03
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Çocukları öldürüp kanlarını emen ''kana susamış vampir' firar etti
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de 10 çocuğu öldürdüğünü itiraf ettikten ve en az birinin kanını emdikten sonra vampir olarak adlandırılan 20 yaşındaki Masten Milimo Wanjala cezaevinden kaçtı.

Birden fazla cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağı gün Nairobi hapishanesinden firar eden Wanjala'nın sabah yoklama sırasında olmamasını gören memurlar yaşanan durumun bu şekilde farkına varabildi.

BULANA ÖDÜL VERİLECEK

Görevde olan üç polis memuru tutuklanırken, yetkililer şimdi firariyi bulmak için her yerde arama yapıyor. Nairobi Valisi Mike Sonko, Wanjala'nın yerini tespit etmede memurlara yardım edebilecek herkese para ödülü verileceğini söyledi.

''KANA SUSAMIŞ BİR VAMPİR''

Yetkililer, 12-13 yaş arasındaki çocukları hedef alan caninin "kana susamış bir vampir" olduğunu söylemiş, polis, katilin cinayet çılgınlığına beş yıl önce 12 yaşındaki bir kızla başladığını raporlarda sunmuştu. Yerel basına göre,cesetlerin bir kısmı çalılar arasında bulunurken, bazılarının açık kanalizasyon borularında olduğu görülmüştü.

''BÜYÜK ZEVK ALIYORUM'' DEMİŞTİ

Kenya Suç Araştırmaları Müdürlüğü, Temmuz ayında caninin çocukları soğukkanlılıkla öldüğünü Twitter'dan da bildirmiş yapılan açıklamada "Tek kelimeyle sinirleri sarsan bir olay. Katil, masum çocukları nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Wanjala, kurbanlarını tek başına en duygusuz şekilde katletti, bazılarını infaz etmeden önce damarlarından kan emdiğini itiraf etti. Bu, oldukça yürek burkucu'' denilmişti. Yaptıkları için özür dilemeyen, pişman bile olmayan katil, dedektiflere kurbanlarını öldürmekten büyük zevk aldığını söylemişti.

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