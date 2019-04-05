Coğrafyamızda da görülüyor! Vücudun her yerini etkileyebilir...

Türkiye, İran, Japonya ve Çin dahil olmak üzere Orta Doğu ve Doğu Asya’daki ülkelerde yaşayan insanların yüksek risk altında olduğu Behçet hastalığı nedir? Behçet hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

BEHÇET HASTALIĞI NEDİR?

Behçet hastalığı, vücutta kan damarı iltihabına neden olan nadir bir hastalıktır. Hastalık, ilk başta ilgisiz görünebilecek çok sayıda belirtiye yol açabilir. Ağız yaraları, göz iltihabı, deri döküntüleri ve lezyonları ve genital yaraları içerebilir.

Behçet, bilinen bir genetik yatkınlığın olduğu birkaç vaskülit formundan biridir. HLA – B51 geninin varlığı bu hastalık için bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, genin kendi içinde ve kendisinin varlığının Behçet’e neden olmak için yeterli olmadığı vurgulanmalıdır: birçok insan gene sahiptir, ancak nispeten az sayıda kişide Behçet gelişir.

Türkiye ve İran gibi ülkeler de dahil olmak üzere, Uzak Doğu’da Japonya ve Çin’den Akdeniz’e kadar uzanan “Eski İpek Yolu” boyunca yaygındır.

BEHÇET HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Behçet hastalığı belirtileri kişiden kişiye değişir, zamanla gelip gidebilir veya daha az şiddetli olabilir. Belirti ve bulgular vücudunuzun hangi bölümlerinin etkilendiğine bağlıdır.

Behçet hastalığından sıkça etkilenen alanlar şunlardır:

Ağız. Kanser yaralarına benzeyen ağrılı ağız yaraları, Behçet hastalığının en yaygın belirtisidir. Ağızda hızla ağrılı ülserlere dönüşen yuvarlak lezyonlar şeklinde başlarlar. Yaralar nüksetmelerine rağmen genellikle bir ila üç haftada iyileşir.

Cilt. Bazı insanlarda akne benzeri yaralar meydana çıkar. Diğerlerinin ciltlerinde, özellikle de alt bacaklarda kırmızı, kabarık ve hassas nodüller gelişir.

Üreme organları. Skrotumda veya vulvada kırmızı, açık yaralar oluşabilir. Yaralar genellikle ağrılıdır. Görünümü ve seyri ağız yaralarına benzer. Ancak

genellikle daha derindirler ve sıklıkla da iz bırakarak iyileşirler.

Gözler. Gözdeki iltihaplanma (üveit) tipik olarak her iki gözde de kızarıklık, ağrı ve bulanık görmeye neden olur. Göz şikayetleri erkeklerde ve hastalığın ilk yıllarında daha sıktır. Göz tutulumunun bazı hastalarda ağır seyredebileceği ve hatta görme kayıplarına yol açabileceği unutulmamalıdır.

Eklemler. Eklem şişliği ve ağrı sıklıkla Behçet hastalığı olan kişilerde dizleri etkiler. Ayak bilekleri, dirsekleri veya bilekleri de etkileyebilir. Şikayetler sadece ağrı şeklinde olabileceği gibi, söz konusu eklemde şişlik,

sıcaklık artışı ve hareket kısıtlılığı (artrit) şeklinde de olabilir. Belirtiler ve semptomlar bir ila üç hafta sürebilir ve herhangi bir kalıcı hasar veya sakatlık

bırakmadan iyileşir.

Kan damarları. Damarlarda ve atardamarlardaki iltihap, kan pıhtısı meydana geldiğinde kollarda veya bacaklarda kızarıklık, ağrı ve şişmeye neden olabilir. Büyük arterlerdeki iltihaplanma, anevrizmalar ve damarın daralması veya tıkanması gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Sindirim sistemi. Karın ağrısı, ishal ve kanama dahil olmak üzere çeşitli belirti ve semptomlar sindirim sistemini etkileyebilir.

Beyin. Beyindeki ve sinir sistemindeki iltihap, baş ağrısı, ateş, oryantasyon bozukluğu, zayıf denge veya felce neden olabilir.

BHÇET HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hastalığın uzun süreli ve düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Behçet hastalığının sistemik bir hastalık olduğu ve çok sayıda organı etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, hastalığa yaklaşımda birçok bilim dalının (farklı uzmanlık alanlarından doktorların) işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Hastaların tedavi ve takibinde deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji ve göz hastalıkları uzmanları başta olmak üzere çok sayıda doktorun uyum içinde çalışması büyük önem taşımaktadır.

Behçet hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomları vücudun etkilenen bölgelerinde iltihabı azaltan ilaçlarla kontrol etmek genellikle mümkündür.

Bu ilaçlar şunlardır:

– Kortikosteroidler – Güçlü anti-enflamatuar ilaçlar

– İmmünosupresanlar – Bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan ilaçlar

– Biyolojik tedaviler – İltihaplanma sürecine dahil olan biyolojik süreçleri hedef alan ilaçlar.

Behçet hastalığının işaret ve semptomlarını kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Cilt kremleri, jelleri ve merhemleri

Topikal kortikosteroid ilaçları doğrudan iltihap ve ağrıyı azaltmak için cilde ve genital yaralara uygulanır.

Ağız gargarası

Kortikosteroidler ve diğer ajanları içeren özel gargaraların kullanılması ağız yaralarının ağrılarını azaltabilir.

Göz damlası

Kortikosteroid veya diğer anti-enflamatuar ilaçlar içeren göz damlaları, iltihap hafif olduğunda gözlerinizde ağrı ve kızarıklığı giderebilir.

Bunların dışında aşırı yorgunluk, stres, ateşli hastalık gibi durumlar hastalığa neden olmamakla birlikte bazı kişilerde hastalığı arttırıcı rol oynayabilirler. Behçet hastaları mümkün olduğunca yorgunluk ve stresten kaçınmalı, enfeksiyonlardan kendilerini korumalıdırlar.