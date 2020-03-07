Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

Corona virüs İtalyan hükümetine de sıçradı

İtalya'da Demokratik Parti lideri Zigaretti koronavirüse yakalandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 16:49
259 Okunma
Corona virüs İtalyan hükümetine de sıçradı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesi Başkanı Zingaretti, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

54 yaşındaki Zingaretti, Facebook'ta paylaştığı bir videoda "Bende de koronavirüs çıktı" ifadelerini kullandı ve kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı. 

Haberi Twitter'dan da duyuran Zingaretti ayrıca, yakın çevresindeki kişilerin de test yaptırmak için hastaneye başvurduğun belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsCoronavirüsCoronaZingaretti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında
Çin'de otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında
İtalya'da 1 günde 49 kişi öldü
İtalya'da 1 günde 49 kişi öldü
Koronavirüsten ilk kez bir Türk öldü
Koronavirüsten ilk kez bir Türk öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim