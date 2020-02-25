Corona virüse yakalanan bakan yardımcısının zor anları kameralara yansıdı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı bir basın toplantısı düzenleyip İran halkına aldıkları önlemleri anlatırken vürüsün yol açtığı hastalık belirtilerini yaşamaya başladı. Canlı yayında, basın toplantısında bakan yardımcısının vücudu corona virüs tarafından sinsice işgale uğradı. Virüsün vücuda girip yerleştiği o anlarda bu durum anlaşılmadı. Lakin, ertesi gün bakan yardımcısı kişisel sosyal medya hesabından "Virüs bana da bulaştı" haberini İran halkıyla paylaştı.