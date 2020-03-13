Corona virüse yakalanan ünlü isimler

TOM HANKS
DANIELE RUGANI - JUVENTUS
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI
CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA
İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI
HÜBERS & HORN - HANNOVER
SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA
DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI
TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)
EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)