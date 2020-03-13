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Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İşte virüse yakalanan ünlü isimler...

13 Mart 2020 Cuma 17:16
2367 Okunma
Corona virüse yakalanan ünlü isimler
TOM HANKS

 
DANIELE RUGANI - JUVENTUS

 
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)

 
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
 
MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)

 
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI

 
CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA

 
İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI

 
HÜBERS & HORN - HANNOVER

 
SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

 
MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA

 
DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI

 
TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)

 
EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)

 
Anahtar Kelimeler:
Corona Virüs
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