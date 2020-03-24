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Corona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının yorgunluk izleri

Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...

24 Mart 2020 Salı 10:51
1512 Okunma
Corona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının yorgunluk izleri

Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsSağlık çalışanları
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Doğru Söz 2020-03-24 11:45:52

Diler ve umarım ki birileri çıkar ve şunu yapar. Elvette durum geçtikten sonra. Büyük bir miting. "Kahramanlara Teşekkur Mitingi".

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vatandaş 2020-03-24 11:47:41

Allah sizlere güç kuvvet versin. Yaptığınız işin ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha gösterdiniz... Bu zor süreçte sizleri ve yaptığınız fedakarlıkları unutmayacağız... Allah yardımcınız olsun!!!

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