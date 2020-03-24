Corona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının yorgunluk izleri

Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...