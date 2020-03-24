Corona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının yorgunluk izleri

Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...
Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...
Dünyanın her yerinden sağlık çalışanları corona virüsle canları pahasına mücadele ediyor. Çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...
Diler ve umarım ki birileri çıkar ve şunu yapar. Elvette durum geçtikten sonra. Büyük bir miting. "Kahramanlara Teşekkur Mitingi".
Allah sizlere güç kuvvet versin. Yaptığınız işin ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha gösterdiniz... Bu zor süreçte sizleri ve yaptığınız fedakarlıkları unutmayacağız... Allah yardımcınız olsun!!!