Corona virüsün ardından katil arı istilası...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 271 bini aşarken, pandemiden en kötü etkilenen ülkeleri bir de katil arılar tehdit ediyor.

Asya kökenli katil eşek arıları ABD’de görülmelerinin ardından İspanya’ya da sıçradı. Dev arılar Avrupa ülkesinde bir kişinin ölümüne neden oldu.

İspanya’nın kuzey batısındaki Galiçya Özerk Bölgesi’ne bağlı Villestro kentinde 54 yaşındaki bir adamın Asya kökenli eşek arısının sokması sonucunda öldüğü belirtildi.

JAPONYA'DA HER YIL 50 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Zehirli eşek arıları geçen hafta ilk olarak ABD’nin başkenti Washington DC.’de görülmüştü.

Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli arılar birkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül.

New York Times’ın aktardığına göre Japonya’da her yıl 50 kişi zehirli eşek arısı sokması sonucunda yaşamını yitiriyor.

Diğer taraftan, ABD’li uzmanlar, önemli böcek popülasyonlarında “gereksiz” hasara yol açabilecek ulusal bir panik oluştuğunu söyledi.

"MİLYONLARCA MASUM YERLİ BÖCEK ÖLEBİLİR" California Üniversitesi'nde Entomoloji Profesörü olan Dr. Doug Yanega, “Panik yüzünden milyonlarca masum yerli böcek ölecek.

Çin, Kore ve Japonya'daki insanlar yüzlerce yıldır bu eşek arısı ile yan yana yaşamışlar ve orada bu böcekler insan toplumunun çöküşüne neden olmamıştır.

Japonya, Çin ve Kore'deki meslektaşlarım, ne kadar hassas olduğumuza inanamayarak gözlerini yuvarlıyorlar” açıklamasını yaptı.

ABD’de 2 Mayıs’ta dev eşek arısının ilk kez görülmesinin ardından Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı, onların nasıl tuzağa düşürüleceğine dair talimatlar yayınladı.

Kılavuzda, “ABD’nin başka hiçbir yerinde Asya dev eşek arısı olarak bilinen bir tür yok. Onları yakalamak yerine yerli böcekleri yakalarsınız ve bu muhtemelern çevrenize daha çok zarar verir. Lütfen, Washington eyaletinin dışında yaşıyorsanız. Asya dev eşek arıları için tuzak kurmayın” uyarısı yapıldı.

Uzmanlar dev eşek arılarının öncelikle diğer arı türleri için büyük bir tehlike olduğunu belirtiyor.

Asya dev eşek arısı kolonisi birkaç saat içinde yaklaşık 30 bin arıyı öldürebiliyor.

Asya Bilim insanları katil arı kraliçesinin ABD'ye yerleşmeden önce popülasyonlarını yok etmek umuduyla, görülen tüm Asya eşek arılarının avlanması gerektiğini söylüyor.

EKOSİSTEME TAHRİBATI BÜYÜK OLABİLİR ABD Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü’ne göre yerli arılara duyulan endişe onların genel ekosistemdeki rollerinden kaynaklanıyor.

Arılar, ABD'de yetiştirilen meyve, fındık ve sebzelerin yaklaşık yüzde 75'inin çoğalmasından sorumlu.