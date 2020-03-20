Coronavirüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu

Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne corona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı.

Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Doğumdan sonra yapılan coronavirüs testinde, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı.

Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise doğumdan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğumda görevli sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak,"Zorlukların ortasında umut doğdu. Ülkemizde corona virüslü bir anneden sağlıklı bir bebeğin doğumundan sonra Attika Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan doktorlar, bebeğin vücudundaki coronavirüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı.