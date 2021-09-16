Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi

2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan Covid-19 virüsü yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızın merkezinde yer alırken, ilaç şirketi tarafından altı ay gibi kısa bir sürede, yeni bir teknolojiyle geliştirilen mRNA aşıları ise uygulanmaya devam ediyor.

Aşıların etkili olduğuna dair her geçen gün yeni bir araştırma çıkarken, corona virüs ile mücadele ile birlikte hayatımıza giren mRNA aşılarını geliştiren şirketler de mücadelenin ön sıralarında yer alıyor.

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortakları olduğu BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşılar dünyanın büyük bir çoğunluğunda uygulanmaya devam ederken şirketler de değerlerine değer katmaya devam ediyor.

'Our World in Data' verilerine göre, dünyada 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla corona virüse karşı savaşmaya devam ediyor.

Companies Market Cap verilerine göre ise virüsün ilk tanımlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana şirketler değerlerine 242 milyar dolar ekledi.

Alman şirket BioNTech, 2020 Mart ayının sonunda 8,42 milyar dolar değeri olan bir şirket durumundayken değerini 86,15 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli 184’üncü şirketi konumuna yükseldi.

ABD’li ilaç şirketi Moderna ise corona virüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanındığı günlerde 11,08 milyar dolarlık bir şirket konumundayken, halihazırda 175,37 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli 74’üncü şirketi oldu.

BioNTech 18 ay içerisinde değerini yaklaşık yüzde 920 artırırken, ABD’li Moderna ise değerini yaklaşık yüzde bin 500 artırdı.

Analistler, Moderna'nın bu yıl 22 milyar dolarlık corona virüs aşısı satışı gerçekleştirme yolunda ilerlediğini aktarırken, Pfizer/BioNTech'in aşısının ise 35 milyar dolarlık satış getireceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

İngiliz analistler, söz konusu iki şirketin de nakit akışının Covid dışı bulaşıcı hastalık ve onkoloji konularına "ağır derecede bağımlı" olacağını ve "geliştirme ve ticari riskin bu firmaları değerleme konusunda çok yüksek bir belirsizlik yarattığı" konusunda ise uyarıda bulunuyor.