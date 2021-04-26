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Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Covid-19 pandemisinin en çok konuşulan isimlerinden Bill Gates, salgının ne zaman biteceğini açıkladı. Gates'in tahminlerine göre 2021 yılında normalleşme olmayacak.

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:27
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Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüse ilişkin yeni tahminini açıkladı.

Covid-19 mücadelesiyle yakından ilgilenen Gates'e göre pandeminin 2021 sonunda bitmesi mümkün değil.

Covid-19 pandemisi 2019 sonunda ortaya çıktı ve 150 milyona yakın insana bulaşırken 3.1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

Halen dünya genelinde günde 12 binden fazla insan corona virüs nedeniyle ölüyor.

Yaptığı uyarılar nedeniyle komplo teorilerinin merkezine yerleşen Bill Gates'e göre dünyada hayat 2022 sonunda normale göndecek.

Gates, Covid-19 aşılarının gittikçe yaygınlaştığını söyledi. Ancak Kasım 2020'den beri yapılan aşı sayısı 1 milyar dozu yeni geçti.

Bazı kişilere 2 doz aşı yapıldığı gözönünde bulundurulduğunda dünya genelinde halen aşı olmamış 7 milyar civarında insan bulunuyor.

Bill Gates'in tahmini ilerleyen dönemlerde zengin ülkelerin aşı stoğu yapmaktan vazgeçeceği öngörüsüne dayanıyor.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu Gates Vakfı, Covid-19'la mücadeleye milyonalarca dolar kaynak aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Covid19Bill Gates
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