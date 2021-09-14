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Covid-19 pasaportları: Avrupa ülkeleri ne yapıyor?

Avrupa ülkeleri çeşitli önlemlerle sosyal hayatı canlı tutmaya çalışıyor. İngiltere Covid-19 aşı pasaportu planını şimdilik rafa kaldırmış olsa da diğer ülkelerde farklı planlar devreye sokuldu. İşte Avrupa ülkelerindeki son durum...

14 Eylül 2021 Salı 12:35
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Covid-19 pasaportları: Avrupa ülkeleri ne yapıyor?

İlk olarak İsrail'de tanıtılan Covid-19 pasaportları, sağlık kartı, yeşil geçiş, güvenli bilet ve corona geçişi gibi çeşitli isimlerle kullanılıyor.

Bunlar, corona virüse karşı tam olarak aşılandığınızı, virüsten iyileştiğinizi veya testinizin negatif çıktığını gösteren bir QR kodu taşıyan kağıt veya dijital bir belgeden oluşuyor.

Türkiye'de bunun için HES kodu uygulaması kullanılıyor. 

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması da güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB Uyumlu Sağlık Pasaportu Butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkelerarası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler, blok genelinde seyahati kolaylaştırmak için tasarlanmış AB dijital corona virüs sertifikasıyla uyumlu ulusal geçiş kartları geliştirdi. 

Aynı zamanda ülke içinde geçerli farklı uygulamalar da var.

Peki hangi ülke nasıl uygulama yapıyor?

Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Slovenya, çeşitli Covid-19 geçiş kartları uygulayan  AB ülkeleri arasında yer alıyor.

İspanya'da Kanarya Adaları, Galiçya, Kantabria ve Endülüs'ün bölgesel hükümetleri geçiş uygulamalarını koymak istedi, ancak ilgili bölgesel yüksek mahkemeler ve İspanya'nın merkezi yüksek mahkemesi tarafından reddedildi.

Fransa'da sinemalar, tiyatrolar, müzeler, restoranlar, barlar, kafeler (teraslar dahil), kulüpler, bazı alışveriş merkezleri, uzun mesafeli ulaşım, organize sporlar ve konser ve toplantı gibi halka açık etkinlikler için Fransa'nın sağlık kartı gerekli.

Kartların kullanımı, eylül ayının sonundan itibaren 12 yaş üstü tüm çocuklara kadar genişletilecek.

İtalya'nın yeşil geçişi Fransa gibi ancak açık havadaki kafe veya restoranlarda geçerli değil.

Bazı Alman eyaletlerinde, kapalı mekanda yemek yemeye erişim için bir Covid-19 kartı gerekiyor.

Avusturya'nın listesinde kuaförler, Lüksemburg'da mağazalar ve Portekiz'de oteller var.

Bazı ülkeler ise yaz aylarında kurallarını değiştirdi. Örneğin, Hollanda'daki vaka sayıları, hükümetin restoran ve barların tam kapasite açılmasına izin veren corona virüs giriş geçiş programını geçici olarak askıya almasına neden oldu.

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