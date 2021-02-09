Covid-19’un kaynağı tespit edilemedi

Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzman heyeti, incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu.



Covid-19'un kökenlerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekip tarafından yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgının resmini önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi.

Virüsün başlangıçta yarasa ve pangolinlerde olabileceğini belirten DSÖ yetkilileri, kedigiller ve köpekgillerden de yayılmış olabileceğini belirtti.

İLK KEZ WUHAN'DA GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta Corona virüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir Corona virüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

14 OCAK'TA WUHAN'A GELMİŞLERDİ

DSÖ heyeti, virüsün kökenini araştırmak için başlattığı saha çalışmalarında Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi ve Wuhan Jinyintan Hastanesinde incelemelerde bulunmuştu.



DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.



Daha sonra, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.