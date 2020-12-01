Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" açıklaması yaptı.
Türk-Rus ortak merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı
MSB "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" açıklaması yaptı.
01 Aralık 2020 Salı 09:49
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Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı.