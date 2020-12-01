Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı.



Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" açıklaması yaptı.



Türk-Rus ortak merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.