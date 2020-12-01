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Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı

MSB "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" açıklaması yaptı.

01 Aralık 2020 Salı 09:49
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Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı

Dağlık Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi için mutabakat imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır" açıklaması yaptı.

Türk-Rus ortak merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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