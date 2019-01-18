Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı… O dünyanın en büyüğü!

ABD'li bir dalgıç ekibi, bugüne dek tespit edilen en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı.

18 Ocak 2019 Cuma 14:31
Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı… O dünyanın en büyüğü!

Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı. 6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Deep Blue (Derin Mavi) adı verilen köpekbalığı olduğu sanılıyor.

Deep Blue’nun bölgeye ölü bir ispermeçet balinasının kokusunu alarak geldiği belirtiliyor. Dalgıçlardan Ocean Ramsey, Honolulu Star Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalığı geldiğinde kaplan köpekbalıklarının beslenmelerini görüntülediklerini söyledi.

kopekbaligi-reuters3

banner41
Ramsey, “Birkaç kaplan köpekbalığı gördüğümüz sırada geldi ve tüm diğer köpekbalıkları kaçtı, sonra teknemize sürtünmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte açılmıştık ve günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı” dedi.

Köpekbalığının hamile olabileceği belirtiliyor.

Köpekbalığının hamile olabileceği belirtiliyor.

Ramsey, köpekbalığının şaşırtıcı derecede geniş olduğunu ve hamile olabileceğini belirtti. Deep Blue’nun 50 yaşında olduğu sanılıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dalgıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook’tan flaş müdahale… Bir gecede yüzlercesi uçuruldu
Facebook’tan flaş müdahale… Bir gecede yüzlercesi uçuruldu
BM Genel Sekreteri Guterres, Spehar İle Görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, Spehar İle Görüştü
Kolombiya'daki terör saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi
Kolombiya'daki terör saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim