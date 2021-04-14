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Danimarka AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı

Geçtiğimiz günlerde birçok ülke tarafından kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yaptı. Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:10
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Danimarka AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı

Geçtiğimiz günlerde birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yaptı.

Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka’nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

NE OLMUŞTU ?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü.

MHRA’ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

20’DEN FAZLA ÜLKE AŞIYI ASKIYA ALMIŞTI

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20’den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca’nın ürettiği corona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA VE DSÖ “GÜVENLİ” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

İNGİLTERE 20 MİLYONDAN FAZLA DOZ UYGULADI

İngiltere'de 20 milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığını açıklarken Oxford-AstraZeneca'ya yönelik tartışmalar devam ederken, aşıya yönelik yeni bir karar daha almıştı. 

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Oxford-AstraZeneca aşısının ciddi hastalıkları önlemede halen büyük faydaları olduğu belirtilmiş, gençlerde görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın altındakilere bundan sonra BioNTech veya Moderna aşılarının sunulacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaAstraZenecaAstraZeneca Aşısı
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