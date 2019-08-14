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Danimarka Başbakanı devlet yurtlarında istismara uğrayan çocuklardan özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 1945-1976 yılları arasında devlete ait yetiştirme yurtlarında kalan çocukların maruz kaldığı cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddetten ötürü özür diledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
Danimarka Başbakanı devlet yurtlarında istismara uğrayan çocuklardan özür diledi

30 yıllık süreçte Danimarka genelindeki yurtlarda yüzlerce çocuğun istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Kurbanlar yıllardır Danimarka hükümetini hatasını kabul edip özür dilemeye çağırıyordu.

Başbakan Frederiksen, kurbanlardan bazılarını resmi konutunda ağırladı ve "Her birinizin gözlerinin içine bakarak özür diliyorum. Suçu üstlenemem ama sorumluluğunun yükünü omuzlarıma alıyorum" dedi.

İstismara uğrayanlardan Arne Roel Jorgensen, geç gelen özre "Bu çok şey ifade ediyor. Tek istediğimiz bu konuda iç rahatlığına ulaşabilmekti" yorumunu yaptı.

Şu an 68 yaşında olan Jorgensen, birçok kişinin hayatının çocukken yurtlarda uğradıkları istismar nedeniyle mahvolduğunu söyledi.

Mette Frederiksen hugs Poul-Erik Rasmussen, who campaigned for years for an apology

Frederiksen daha önce yaptığı açıklamalarda da "Yetkililer hiçbir şey yapmadı. Ama toplum olarak buna gözlerimizi kapatamayaız ve kapatmamalıyız" demişti.

Çocukken istismara uğrayanların birçoğu Frederiksen'ın açıklamalarını gözyaşlarıyla dinledi.

Yurtlarda, yeterince iyi şartlarda bakılmadıkları gerekçesiyle ailelerinden alınan çocuklar kalıyordu.

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Danimarka'da devlete ait yurtlarda kalan çocukların geçmişte uğradıkları istismar ilk olarak 2005 yılında yayınlanan bir belgeselle ortaya çıkmıştı.

Belgeselde, ülkenin kuzeydoğusundaki Godhavn Erkek Yurdu'nda kalmış olanlar, uğradıkları taciz ve kötü muameleyi anlatıyordu.

Belgeselde ayrıca bir psikiyatristin, çocuklar üzerinde bazı uyuşturucu ilaçları denediğinin de kanıtlarına da yer verilmişti.

O dönemde milletvekili olan Bjorn Elmquist, bazı çocuklara uyurken altlarına kaçırmamaları için LSD (yarısentetik bir halüsinojen) verildiğini, bu çocukların birçoğunun ilerleyen yaşlarda uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylemişti.

Kurbanlar Başbakan'ın açıklamalarını gözyaşlarıyla dinledi
Kurbanlar Başbakan'ın açıklamalarını gözyaşlarıyla dinledi

Olaya ilişkin soruşturma ise belgeselin yayınlanmasından 5 yıl sonra, 2010 yılında başladı.

Bağımsız kurulun 19 yurtta yaptığı araştırmaya dayanan ve 2011'de yayımlanan raporda, yurtlarda "endişe verici düzeyde cinsel ve fisikzel istismar" kanıtlarına ulaşıldığı belirtiliyordu.

Maruz kaldığı istismardan ötürü travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Jorgensen, "Birçoğumuz başarısız evlilikler yaptık ve toplumla sağlıklı ilişkiler kuramadık. 68 yaşındayım ve yaşadıklarımın etkilerini hâlâ taşıyorum" dedi.

Yargılanan oldu mu?

Devlete ait yetiştirme yurtlarında yaşananlardan ötürü şu ana kadar kimse yargılanmadı.

Daha önceki hükümetler skandalın geçmişte kaldığını belirterek dava açma gereği olmadığını savunmuştu.

Ancak Haziran ayında başbakan seçilen Frederiksen, devletin skandaldaki rolünden ötürü özür dileme sözü vermişti.

Kurbanlar da maruz kaldıkları istismardan ötürü bir tazminat talebinde bulunmadı.

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