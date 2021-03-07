Danimarka'da ilk kez hindilerde kuş gribine rastlandı

Danimarka'nın Lundby köyünde, yaklaşık 50 bin hindi bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.

Hindilerin geniş bir alanda birbirine uzak 10 farklı kümeste yetiştirildiği çiftlikte, kuş gribi virüsü taşıyan hayvanların tespit edildiği tek kümesteki 4 bin hindinin itlafına başlandı.

Kümes hayvanlarının yer değiştirmesi yasaklandı

Çiftlik ile 3,5 kilometre ve 9 kilometre sınırındaki kümes hayvanları izlenmeye başlanırken, bölgede bazı önlemler alındı.

Önlemler arasında, belirlenen sınırlar içerisindeki kümes hayvanlarının yer değiştirmesi ve yumurta satışının yasaklanması bulunuyor.

Hindilerde ilk kez tespit edildi

Danimarka’da Kasım 2020'den bu yana 8’inci defa kuş gribine rastlanırken, virüs ilk kez hindilerde tespit edildi.

Gıda ve Kontrol İdaresi, kuş gribinin göçmen kuşlardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruyor.