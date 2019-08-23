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Danimarka ile ABD arasındaki Grönland gerilimi büyüyor

Danimarka ile ABD arasında ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın almayı istemesi ve Kopenhag yönetiminin bunu "absürt" olarak nitelendirmesinin ardından yaşanan gerilim büyüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:16
Danimarka ile ABD arasındaki Grönland gerilimi büyüyor

Bu kez eski Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, Trump'ın Danimarka'nın askeri harcamaları konusunda Twitter'da yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Hazirana kadar başbakanlık görevini yürüten Loekke Rasmussen, "Savunma gönüllülüğümüzün sadece oranlarla ölçülmesini kabul etmeyeceğiz. Bunu size geçen yıl Brüksel'deki NATO zirvesinde söyledim. Afganistan'da (orantılı olarak) tam tamına ABD'nin rakamları kadar kayıp verdik. Hep kararlı ve hazırız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, NATO üyelerine, gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefine ulaşmak için daha fazlasını yapmaları çağrısında bulunarak Twitter'da "Danimarka'nın NATO harcamalarına ayırdığı payın sadece yüzde 1,35 olduğu" paylaşımını yapmıştı.

Parlamentonun, 2023 savunma bütçesine 223 milyon dolar daha ilave edilmesini kabul etmesiyle Danimarka ocakta uzun vadeli savunma harcamasını artırmaya razı gelmişti. Böylece Danimarka'da 2023 yılı için gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,5'i savunma harcamalarına ayrılacak.

ABD, gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 3,4'ünü savunmaya harcıyor.

TRUMP DANİMARKA BAŞBAKANININ GRÖNLAND YORUMUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından gelecek ay bu ülkeye yapacağı ziyareti ertelemiş, bu yorumu "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize." ifadesini kullanmıştı. Donald Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın ziyaretini ertelemesinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını açıklamış, kararın, Danimarka kraliyet ailesinde şaşkınlık yarattığı ifade edilmiş ve eski Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, konunun "diplomatik bir saçmalık" ve Trump'ın davranışının "garip" olduğunu dile getirmişti.

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