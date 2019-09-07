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Danimarka’dan Suriye’ye asker gönderme kararı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
Danimarka’dan Suriye’ye asker gönderme kararı

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka’nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi. Frederiksen, Danimarka’nın, IŞİD’e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye’nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.

DESTEK VERECEK

Mali’deki BM Mali İstikrar Misyonu’nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini belirten Frederiksen, Fransa önderliğinde Afrika’nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu’na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini açıkladı.

“BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ”

Frederiksen, “Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, NATO, AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Danimarka'nın ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye’ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı. AA

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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaSuriyeAsker
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