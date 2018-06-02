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DEAŞ, Irak'ta aynı aileden 12 kişiyi öldürdü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın aynı aileden 12 kişiyi öldürdüğü belirtildi...

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:58
DEAŞ, Irak'ta aynı aileden 12 kişiyi öldürdü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın aynı aileden 12 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, Salahaddin vilayetinin merkezi olan Tikrit kentine bağlı el-Ferhatiye köyündeki bir eve baskın düzenleyip, aile sakinlerine ateş açtığını ifade etti. 

Cuburi, saldırıda aralarında kadın ve çocuklarının da olduğu 12 aile ferdinin hayatını kaybettiğini, militanların ise olay bölgesinden kaçmayı başardığını söyledi.

Söz konusu saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. 

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