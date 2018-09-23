Denizin altından 2 gün sonra kurtarıldı

Tanzanya’da önceki gün yaşanan feribot felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilk defa iyi bir haber geldi… Yetkililer 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın kayıp olduğunu açıklarken, bugün bir kişinin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, bir mühendis olan bir kişinin kurtarıldığını açıkladı. Sağlık kontrolünden geçen ve hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer kurtarılan adamın kendini motor dairesine kilitlediği ve burada oluşan hava boşluğu sayesinde 48 saat boyunca hayatta kaldığını açıkladı.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini açıklarken, kimlik tespiti yapmanın zor olacağı ifade edildi.