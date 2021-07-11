Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti

EURO 2020 finalinde oynanacak İtalya-İngiltere maçını izlemek isteyen İngiliz taraftarlar pandemi kurallarını hiçe sayarak stada akın etti. Güvenlik görevlilerin durduramadığı taraftarlar bariyerlerleri yıkıp Wembley'e girdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2020 finalinin ev sahipliğini yapan İngiltere'de taraftarlar ortalığı birbirine kattı. İtalya'ya karşı oynanacak maçı Wembley'de izlemek isteyen taraftarlar koronavirüs tedbirlerini çiğneyerek stada akın etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLAMADI

Güvenlik güçleri aldığı tüm önlemlere rağmen İngiliz taraftarlara engel olamadı. UEFA'nın aldığı koronavirüs kurallarını hiçe sayan taraftarlar bariyerleri yıkıp stada girdi. Gazeteci Michelle Owen'ın hesabından paylaştığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.