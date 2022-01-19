Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'

İngiliz medyasına konuşan Yulia Minina, Kefir'i aldığında bu kadar büyüyeceğini hayal bile edemeyeceğini belirterek, "Kedimi görenler ilk bakışta şaşkınlığa uğruyorlar" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Minina, yaklaşık 2 yıl önce küçük bir yavru olan kedisini sahiplendiğini söylüyor.

Maine Coon türünde olan kedinin ağırlığı, zaman içerisinde 12.5 kiloya ulaştı. Ancak dev kedinin daha da büyümesi bekleniyor çünkü Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi, 3-4 yaşlarına dek sürüyor.