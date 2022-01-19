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Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'

Rusya'da yaşayan Yulia Minina isimli bir kadına ait Kefir isimli kedi, büyüklüğüyle dünya medyasına konu oldu. Ağırlığı 12.5 kilograma ulaşan Kefir'i görenler, köpek zannediyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:35
1069 Okunma
Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'
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İngiliz medyasına konuşan Yulia Minina, Kefir'i aldığında bu kadar büyüyeceğini hayal bile edemeyeceğini belirterek, "Kedimi görenler ilk bakışta şaşkınlığa uğruyorlar" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Minina, yaklaşık 2 yıl önce küçük bir yavru olan kedisini sahiplendiğini söylüyor.

Maine Coon türünde olan kedinin ağırlığı, zaman içerisinde 12.5 kiloya ulaştı. Ancak dev kedinin daha da büyümesi bekleniyor çünkü Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi, 3-4 yaşlarına dek sürüyor.

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