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Dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:20
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Dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi
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İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkileri dünyanın dört bir yanında hissediliyor. Doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırlananan bir tuz gölü olan Lut Gölü'nde artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi her yıl bir metre geri çekiliyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick, bu duruma farkındalık yaratmak için işbirliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce çıplak model Lut Gölü'nün etrafında yürüdü.

ABD’li fotoğrafçı Spencer Tunick'in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü yakınlarındaki bir çöl boyunca yürüdü. Modeller sadece beyaz bir boyayla kaplandı.

54 yaşındaki fotoğrafçı, İsrail Turizm Bakanlığı’nın konuğu olarak İsrail'in güneyindeki noktayı ziyaret ederek küresel ısınma nedeniyle suyu azalan Lut Gölü’nde çekim yaptı.

"VÜCUT GÜZELLİĞİ HAYATI VE AŞKI TEMSİL EDİYOR"

Dünya çapında onlarca  büyük ölçekli çıplak çekimler gerçekleştiren Tunick, “Benim için vücut güzelliği, hayatı ve aşkı temsil ediyor” dedi.

Bununla birlikte modeller arasında yer alan 26 yaşındaki doktora öğrencisi Anna Kleiman, iklim krizine farkındalık oluşturmak  için çekime katıldığını söyledi:

“Kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra gerçekten çok dağal hissediyorsunuz. Onları tekrar giymek istiyorsunuz. Ancak çıplak ayaklarla taşlara basmak bizi biraz zorladı.”

Diğer taraftan Tunick, on yıl önce, yılda yaklaşık bir metre geri çekilen tuzlu Lut Gölü’nün kıyılarında binden fazla çıplak modeli fotoğrafladı.

İNSAN FAALİYETLERİ DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ

İsrail ve Ürdün, yukarı havzadaki suyun çoğunu tarım ve içme suyuna yönlendirirken, iklim değişikliğinin hızlandırdığı mineral çıkarma ve buharlaşma sorunu daha da kötüleştirdi.
Tunick beş yıl sonra geri döndüğünde, ilk çekimdeki durgun suların çekildiğini geride açık çukurlar bıraktığını gördü.

Son projede ise Tunick modellerine turkuaz göle bakan taşlı kahverengi tepelerde poz verdirdi. Erkek ve kadınlardan oluşan yaklaşık 200 kişi, dik ve kambur durarak onun talimatlarını izledi.

İNCİL'E ATIFTA BULUNULDU

Tunick, bir tuz sütununa dönüştüğüne inanılan  Lut'un karısının İncil'deki hikayesine atıfta bulunmak için modelleri beyaz boyayla kaplamayı seçtiğini sözlerine ekledi. 

Öte yandan, kurumun Amerika Kıtası Pazarlama Direktörü Hassan Madah, İsrail Turizm Bakanlığının Tunick'in uçuş ve yer masraflarını ödediğini söyledi. Belediye başkanı Nisan Ben Hamo, Arad şehrinin personel ve diğer masraflara katkıda bulunduğunu aktardı. 

MUHAFAZAKAR POTİLİKACILAR KARŞI ÇIKTI

Ancak, İsrail'deki bazı muhafazakar liderler Tunick'in projesine karşı çıktı ve Turizm Bakanlığı’nın “kitlesel bi  iğrenç olay”a sponsorluğunu geri çekmesini talep etti.

Ben Hamo, projeyi Arad'ın “liberal bir şehir” olduğunun bir teyidi olarak gördüğünü ve çekimin daha fazla ziyaretçi getireceğini ve Lut Gölü hakkında yeni bir müze için fon toplanmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

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