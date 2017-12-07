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Dipkarpaz’da sahilde ceset bulundu

Dipkarpaz’da Ayfilon bölgesinde sahilde henüz kimliği tespit edilemeyen 20-25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

07 Aralık 2017 Perşembe 21:48
Dipkarpaz’da sahilde ceset bulundu
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Dipkarpaz’da Ayfilon bölgesinde sahilde henüz kimliği tespit edilemeyen  20-25 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, olay yerinde doktor tarafından yapılan kontrolde darp veya cebir izine rastlanmadı. 

Ceset otopsi maksadıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

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