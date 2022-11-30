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DNA testi yaptıran kadın, kızının dayısı çıktı

Kolombiya'da DNA testi sonuçları doktorları şaşırttı. Teste giren kadın, öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar bir tetra gametik kimerizim vakasıyla karşı karşıya olduklarını tespit etti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:03
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DNA testi yaptıran kadın, kızının dayısı çıktı



Hem kızının annesi hem dayısı olduğu teyit edilen bir kadının ortaya çıkması tıp dünyasındaki insanları şaşkına çevirdi.

Kulağa inanılmaz gelen olay Kolombiya'da yaşandı. Genetik Enstitüsü'nde görev yapan Juan Yunis, sıradan bir DNA testi gerçekleştiriyordu.

Anne ve kız arasındaki bu testte erkek DNA'sına rastlandı. Kadınlarda DNA XX kromozomlarıyla oluşurken, test sonuçlarında Y kromozomuna da rastlanmıştı. Laboratuar hatası olduğunu düşünen Yunis testi birkaç kez tekrarladı.

NE ANNESİ NE BABASI ÇIKTI
 

Bu durumda test sonucuna göre anne kızın annesi olarak gözükmüyordu çünkü ortada bir Y kromozumu vardı. Annenin kanını test eden doktorlar Y kromozomuyla karşılaştı.

Annenin test örnekleri sonuçlara dahil edilmediği zaman kızın babasının verdiği örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.

TETRA GAMETİK KİMERİZM NEDİR?

Araştırmacılar kadının DNA'sını yakından incelediğinde bir tetra gametik kimerizm vakasıyla karşı karşıya olduklarını farketti. Yani annenin bedeninde hem XX hem XY kromozomları aynı anda bulunuyordu.

Dört gametten oluştuğu için tetra (Latince'de dört demek) gametik kimerizm olarak adlandırılan bu durum en yaygın kimerizm anomalilerinden biri.
 

Yani bu durumda anne görevindeki kadın bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı konumuna geliyor.

Dünya genelinde şimdiye kadar tespit edilen kimerizm vaka sayısının 20 olduğu belirtildi.

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