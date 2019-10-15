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Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı

Bugüne kadar hayata geçirdiği marka projeler ile gayrimenkul sektörünün en itibarlı kurumlarından biri olan ve gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Kıbrıs Developments, Haziran ayında lansmanını gerçekleştirdiği Natura projesinin inşaatına başladı.

15 Ekim 2019 Salı 15:46
Doğaya uyumlu konut projesi Natura’nın inşaatına başlandı

Girne’ye Blue Way Group bünyesinde 33 yıllık deneyimi ile kişiye özel yaşam alanları yaratan Kıbrıs Developments, Natura projesinin inşaatını yine grup şirketlerinden ÇağYap ile gerçekleştirecek. Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde ve Kıbrıs Town Houses projesine komşu olarak inşaatına başlanan Natura’da konutlar Haziran 2021’de teslim edilecek.

Türkiye İş Bankası natamam konut kredisi ile desteklenen ve halihazırda yüzde 40’ı satılmış olan Natura projesinde, 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra Natura’da, iç mekan tasarımlarında Modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de mevcut. Kıbrıs Developments’ın yapı kalitesi ve içerisinde barındırdığı olanaklarla birlikte bugüne kadar yapmış olduğu en nitelikli proje olan Natura 79 bin GBP’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Projede ayda 709 GBP’den başlayan taksitlerle müşteriler kişiye özel ödeme planı esnekliğiyle ev sahibi olabilecekler. Proje, ayrıca yatırımcılarına özel hazırlanan kira garantili programlarla da 10 yılda yaptıkları yatırımın geri dönmesini sağlıyor. 

Natura'nın en güzel hikayeleri Akdeniz'in doğasında saklı

Alsancak Park’a komşu olması nedeniyle ismini doğadan alan Natura’nın eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, Beşparmak Dağları’ndaki kayaların renk tonlarının cephelerde kullanılması, açık alanları ve pergolaları ile oluşturulmuş tüm hikayeleri, altın kumlu plajlara yürüme mesafesindeki yakınlığıyla Kıbrıs'ın özüyle organik bir bağa sahip olması projeyi daha da özel ve anlamlı yapıyor.

Sürdürülebilirlik en önemli yapı taşlarından

Kıbrıs’ın ilk ve tek yeşil bina ödülüne sahip Kıbrıs Town Houses projesinde uygulanan BREEAM sertifikasyon sürecinde edinilmiş teknik know-how ve tecrübe ile birlikte tüm bilgileri Natura projesine aktaran Kıbrıs Developments, Natura projesinde de sürdürülebilirliği ön planda tutarak %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu elde edilen sürdürülebilir bir yapı yaratacak. Kıbrıs Developments, Natura projesi ile çevre dostu yeşil binaları yaşam alanları haline getirecek.

Natura Cyprus projesinden detaylar

Akdeniz’in mimarisinin ve cömert doğasının en güzel örneklerinden ilham alınarak geliştirilen Natura evlerinin etrafından ayrışmayacak kadar doğal olması, dış mekanlarda vakit geçirmeyi de daha zevkli kılacak şekilde tasarlandı. Sosyal alanlar, balkonlar, bahçeler ve panoramik manzaralı teraslar ile birlikte bölgedeki güçlü doğa elementleri ile kurulacak bağın daha güçlü olması hedeflendi.

Natura projesi lokasyon olarak Kıbrıs Town Houses ile aynı avantajlara sahip. İki projenin kesişim noktasında Köy Meydanı ve son zamanların popüler mekanlarından biri haline gelen Gave bulunuyor. Ayrıca Alsancak Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Natura’dan Alsancak Park’a bir kamu yolu geçiyor olacak. Site sakinleri araçla değil yürüyerek parka, parktan sonrada halk plajına geçiş sağlayabilecek. Proje aynı zamanda şehre 9 kilometre, tüm temel faaliyetlere 10 dakikalık kısa yürüyüş, 5 dakikalık araç sürüş mesafesinde bulunuyor. Natura projesinde zengin sosyal aktivite imkanları arasında SPA, spor salonu, vitamin bar, jakuzi, çocuk yüzme havuzları ve yetişkin havuzu da bulunuyor.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, projeye özellikle yabancı pazarlardan büyük ilgi olduğundan bahsederek başlıca pazarların Almanya, İsveç, Norveç ve Türkiye olduğunu belirtti. Natura’nın çok özel bir proje olduğunu ve hem oturmak, hem de yatırım amaçlı değerlendirmeye müsait olduğunu söyleyen Özbirim, projenin bölgeye de değer katacağını ve Kıbrıs Developments’in imza projelerinden biri olacağını vurguladı.   

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HaberNaturaBlue Way Group
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