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Doğu Akdeniz’deki krizde NATO devrede!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin içeriği Türkiye medyasına sızdı. Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri’ne Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın arkasına AB'yi alarak haksız taleplerde bulunduğu ve Yunanistan’ın uyarılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:10
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Doğu Akdeniz’deki krizde NATO devrede!

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Akdeniz'de Navtex krizi derinleşiyor. Alman Şansölye Angela Merkel ve Amerikan Başkanı Trump’ın taraflarla görüşmesinde sonra şimdi de devreye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti. O görüşmede ana gündem maddesi Doğu Akdeniz’de iki ülke arasında durmaksızın yükselen tansiyon oldu.

CNN TÜRK’ün edindiği bilgilere göre, görüşme talebini NATO Genel Sekreteri yaptı. Stoltenberg Berlin’den döner dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin telefon açtı.

O görüşmenin detaylarına ise CNN TÜRK ulaştı. Kaynakların aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg’e “Yunanistan’ı uyarın” mesajı verdi. Erdoğan, gerilimi yükselten tarafın Yunanistan, Fransa ve Yunanistan ile ortak tatbikata katılan ülkeler olduğunu söyledi. Erdoğan’ın, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin arkasına Avrupa Birliğini alarak haksız taleplerde bulunduğu ve gerilimin Türkiye’nin ikazlarına rağmen Yunanistan’ın tek taraflı teşebbüslerinden kaynaklandığını izah ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağına yapılan önleme ve uçakların bölgeden uzaklaştırılması konusu görüşmede gündeme gelmedi. Kaynaklar, Navtex bölgesinde yaşanan önlemenin Stoltenberg ile yapılan görüşmenin hemen ardından gerçekleştiğini bu nedenle konunun görüşmede ele alınamadığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
NATODoğu Akdeniz
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