Doktorlar, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesini önerdi

İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek Anma Festivali'ne katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) yer almayacağı, video mesajla davetlilere sesleneceği açıklanmıştı.