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Doktorları şok eden görüntü… Nefes alamadığı için bunu yaptı!

Rusya’nın Rostov kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis dün Donetsk kasabasında başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar aldı. Hastaneye kaldırılan adamla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı. Adamın burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması sonucu kafasına bıçağı kendisinin sapladığı belirtildi.

07 Ekim 2018 Pazar 10:55
Doktorları şok eden görüntü… Nefes alamadığı için bunu yaptı!

Rostov kentinde bir polis kaynağının Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, dün güvenlik güçleri Donetsk kasabasında bir adamın başından yaralandığına dair ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi.

Kaynak, “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu da belirtti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre doktorları şok eden açıklama ise hastadan geldi. Adı açıklanmayan adam, “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi.

Rostov kentinde bir polis kaynağının Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, dün güvenlik güçleri Donetsk kasabasında bir adamın başından yaralandığına dair ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi.

Kaynak, “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu da belirtti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre doktorları şok eden açıklama ise hastadan geldi. Adı açıklanmayan adam, “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi.

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DoktorHaberKKTC
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