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DSÖ başkanından Covid-19 açıklaması: Bitmekten çok uzak

DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Berlin'deki Dünya Sağlık Zirvesi'nde COVID-19 salgınının "bitmekten çok uzak" olduğunu söyledi. ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz ancak Dünya bu araçları kullanmadı” derken, “Haftada 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik” diye konuştu.

26 Ekim 2021 Salı 11:54
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DSÖ başkanından Covid-19 açıklaması: Bitmekten çok uzak
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt veren Ghebreyesus, Covid-19 salgınının "bitmekten çok uzak" olduğunu söyledi.

"Virüsler hızlı hareket eder, ancak veriler daha da hızlı hareket edebilir. Doğru bilgilerle ülkeler ve topluluklar ortaya çıkan risklerin önünde kalabilir ve hayat kurtarabilir” diyen Genel Direktör, “Kentleşme, ormansızlaşma, iklim değişikliği ve yoğun tarım uygulamaları salgın ve pandemi risklerini artırıyor” dedi.

‘HAFTADA 50 BİN DOZ AŞIYLA SALGIN BİTMEKTEN ÇOK UZAK’

Tedros, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek'. Bu bizim elimizde. İhtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz, etkili halk sağlığı araçları ve etkili tıbbi araçlar. Ancak Dünya bu araçları kullanmadı, haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

G20 ve yüzde 40 aşılamaya ulaşan ülkelerin, Covid-19 aşı sırasında yerlerini diğer aşı ihtiyacı olan ülkelere vermesi gerektiğini belirten Dr. Tedros, ancak bu şekilde salgının üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

AŞI DAĞITIMINDAKİ ADALETSİZLİK VURGUSU

Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin üçüncü bir doz uygulamasına doğru ilerlediğini, ancak daha az gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünün ilk dozu bile almadığını belirterek, aşı dağıtımında eşitsizliği de eleştirdi.

Normale dönüşün aşıların fakir ve zengin ülkeler arasında adil bir şekilde dağıtılmasına bağlı olacağı umudunu dile getirdi.

Tedros Adhanom Ghrebreyesus,i gelecekte daha fazla pandemi olacağı konusunda uyardı.

Anahtar Kelimeler:
DSÖCovid19
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