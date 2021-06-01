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DSÖ, Covid varyantlarını Yunan harfleriyle belirtecek

Dünya Sağlık Örgütü, Covid varyantlarının ülke isimleriyle anılmasını ve ülkelerin damgalanmasını engellemek için Yunan alfabesinden faydalanacağını açıkladı. Örgütün, son dönemde görülme sıklığı artan Hindistan varyantını 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirilirken, İngiliz varyantının ise ilk görülen varyant olduğu için Yunan alfabesinin ilk harfi ‘Alpha' ile niteleyeceği belirtildi.

01 Haziran 2021 Salı 11:10
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DSÖ, Covid varyantlarını Yunan harfleriyle belirtecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin coron a virüs ile 'damgalanmasını' engellemek amacıyla Covid türevlerini Yunan alfabesi harfleriyle yeniden adlandırmayı planladığını duyurdu.

DSÖ'nün yeni planına göre, ilk tespit edilen varyant olan İngiliz varyantının (B.1.1.7) Yunan alfabesinin ilk harfi Alpha ile adlandırılacağı açıklanırken, Güney Afrika'nın varyantı 'Covid Beta', Brezilya varyantı 'Covid Gamma', Hindistan varyantının da 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirildi.

DSÖ'nün Covid-19 direktörü Maria Van Kerkhove, değişikliğin kamuoyunda yer alan tartışmaya yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

‘HİÇBİR ÜLKE DAMGALANMAMALIDIR’

Kerkhove, Varyantları tespit etmek ve bildirmek için hiçbir ülke damgalanmamalıdır” derken, 'Etiketler basit, söylemesi ve hatırlaması kolay. Geniş bir istişare ve çeşitli potansiyel sistemlerin gözden geçirilmesinden sonra seçilen bir sistem olan Yunan alfabesine dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Kerkhove, varyantların Yunan alfabesiyle nitelenmelerinin 'Mevcut bilimsel isimlerin yerini almayacaklarını' da sözlerine ekledi.

HİNT VARYANTI İKİ KOLA AYRILDI

DSÖ, yeni sınıflandırma sistemini 'Endişe verici Varyantlar’ olarak nitelendirdiği dört varyant için geçerli olduğunu bildirirken Hindistan varyantı B.1.617’nin iki kola ayrıldığı B.1.617.1’e Kappa, B.1.617.2’nin ise Delta olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüCovidHindistan Varyantı
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