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DSÖ'den 'mutasyon' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:33
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DSÖ'den 'mutasyon' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endişeyle takip edilen koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni türün şu ana kadar ciddi bir hastalık veya ölüme neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı açıklandı.

DSÖ, mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıları etkilemediği söyledi. Durumun kontrolden çıkmadığı belirtildi ancak tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Dünyada 'mutasyon' paniği

İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.

İngiltere, virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Danimarka, Hollanda ve Avusturya'da da mutasyona uğramış virüs görüldü.

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