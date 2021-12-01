DSÖ'den Omicron varyantı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsün yeni tespit edilen varyantı Omicron ile ilgili açıklamada bulundu.

DSÖ, Omicron varyantının ortaya çıkışının tetikte olunması gerektiğini yeniden gösterdiğini söyledi.

Örgüt, halihazırda tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğini ve ciddi vakanın olmadığını bildirdi.

DSÖ, aşı olmuş kişiler de dahil olmak üzere, maske takmanın ve hijyenin önemine dikkat çekti.

MEVCUT AŞILAR ETKİLİ OLUR MU?

Aşılar ile ilgili de konuşan Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının aşıların etkinliğini azalttığını söylemek için herhangi bir kanıt olmadığını aktardı.

,DSÖ, yeni corona virüs aşısına gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların yeterli olabileceğini belirtti.

Omicron varyantı ile birlikte tanımlanan 40’tan fazla farklı mutasyon olduğunu söyleyen DSÖ, Avrupa’nın halihazırda pandeminin merkez üssü olduğunun altını çizdi.