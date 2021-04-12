DSÖ: "Koronavirüs salgınının sonlanması için çok uzun bir yol var"

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Koronavirüs grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."