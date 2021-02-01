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DSÖ: Küresel COVID-19 vakaları üç haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel koronavirüs vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:03
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DSÖ: Küresel COVID-19 vakaları üç haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır COVID-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici" dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün COVID-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Ancak, daha önce de buradaydık" uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Ghebreyesus, COVID-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.

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Kemal 2021-02-01 21:09:36

Ilk kez güzel haber verdiler

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