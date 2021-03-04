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DSÖ: Orta ve Doğu Avrupa'da vakalarda artış var

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüsün özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da yeniden canlandığına dikkat çekti.

04 Mart 2021 Perşembe 13:56
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DSÖ: Orta ve Doğu Avrupa'da vakalarda artış var

Kluge, konuya ilişkin açıklamasında, vaka artışının bazı Batı Avrupa ülkelerinde de kendini gösterdiğini söyledi.

Hastane ve sağlık çalışanları üzerindeki yükün Avrupalı komşu ülkelerin tıbbi dayanışması sayesinde karşılandığını belirten DSÖ yetkilisi, "Yine de, salgınla birlikte geçen bir yılın üzerindeki bir sürecin ardından sağlık sistemlerimiz bu durumda olmamalı." dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında, dünya genelinde şu ana kadar 116 milyona yakın vaka görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2,5 milyonun üzerinde.

Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
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